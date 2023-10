Mehrere Wohnwagen und Autos in Berlin-Marzahn ausgebrannt

Mehrere Wohnanhänger und Autos sind in Berlin-Marzahn in Flammen aufgegangen. Insgesamt vier Wohnanhänger und mehrere Autos brannten am späten Donnerstagabend im Osten Berlins, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten Polizisten zunächst einen brennenden Wohnanhänger am Glambecker Ring. Der Brand wurde von den Beamten vor Ort schnell gelöscht. Wenig später ging auf einem Parkplatz am Brodowiner Ring ein weiterer Wohnwagen in Flammen auf. Das Feuer griff auf zwei nebenstehende Wohnanhänger über. Alle drei Fahrzeuge brannten vollständig aus.

Im Glambecker Ring sichteten Polizeieinsatzkräfte später erneut ein brennendes Auto, das im weiteren Verlauf vollständig ausbrannte. Mehrere umstehende Autos nahmen durch den Brand und die Hitze Schaden. Die Feuerwehr war für die Löscharbeiten im Einsatz. Die Polizei ermittelt in allen Fällen und schließt Brandstiftung nicht aus.