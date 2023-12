Mehr zum Thema

Geflügelpest in Brandenburg: Maßnahmen im Landkreis Stendal Nach Bekanntwerden eines Falls von Geflügelpest in Brandenburg hat auch der angrenzende Landkreis Stendal Maßnahmen ergriffen. So veröffentlichte der Kreis am Freitag eine entsprechende Allgemeinverfügung zum Schutz gegen die Geflügelpest. Diese gilt für mehrere Ortschaften an der Landesgrenze zu Brandenburg rund um den Ort Damerow. Unter anderem gelte eine Stallpflicht für Geflügel.