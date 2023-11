Mehrere Verletzte nach Kellerbrand in Spaichingen

Eine Verpuffung hat am Freitagmittag (12:30 Uhr) einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ausgelöst. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde dabei eine 83-Jährige nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt, sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zudem seien fünf weitere Personen wegen möglicher Rauchgasvergiftungen ärztlich behandelt worden. Hierzu gehörte demnach auch ein Angehöriger der Feuerwehr und ein Kleinkind.

Den Angaben nach waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort. Die Polizei schätzt, dass das Haus aufgrund des Brandes vorläufig unbewohnbar ist. Die Bewohner wurden daher anderweitig untergebracht.

Sowohl die Schadenshöhe wie auch die Brandursache sind bisher unklar. Erste Spuren seien gesichert, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.