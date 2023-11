Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung in Shisha-Bar

Mehr zum Thema

Fahrradfahrerin über gespannte Angelschnur in Kiel gestürzt Eine 18-Jährige ist mit ihrem Rad über eine Angelschnur gestürzt, die über den Weg gespannt war. Sie erlitt Prellungen und Schürfwunden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Vorfall hatte sich am Samstag ereignet.