Mehrere Verletzte in Gummersbach: Polizist schießt

Mehr zum Thema

Auf dem Schulweg von Auto erfasst: Junge schwer verletzt Ein Schulkind auf dem Fahrrad ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Nordwalde (Kreis Steinfurt) schwer verletzt worden. Der Zwölfjährige wollte am Dienstagmorgen mit seinem Rad nach links in eine Straße einbiegen, auf der die 23-jährige Autofahrerin unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der Radfahrer wurde dann laut Polizei im Einmündungsbereich von dem Wagen erfasst. Das Kind stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte den Jungen ins Krankenhaus. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und vor Ort von Rettungssanitätern versorgt.