Mehrere Verletzte durch Böller auf Kirmes

Auf der Kirmes in der saarländischen Kreisstadt St. Wendel sind drei Menschen durch einen Böller verletzt worden. Ein bislang Unbekannter und etwa 20 Jahre alter Mann habe am Freitagabend einen sogenannten Chinaböller in eine Gruppe geworfen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Mann sei am Knie verletzt worden, zwei weitere Personen hätten ein Knalltrauma erlitten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.