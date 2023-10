Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß nahe Northeim

Mehr zum Thema

Karlsruhe: Neue Anklage zur selben Tat verfassungswidrig Darf jemand für dasselbe Verbrechen zweimal angeklagt werden? Gegen Protest hat der Bundestag Regeln dazu gelockert. Das höchste deutsche Gericht verweist in seinem Urteil auch auf Erfahrungen aus der Zeit der Nazis. Die Familie einer getöteten Schülerin will weiterkämpfen.