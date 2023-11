Mehrere Unfälle wegen plötzlicher Hagelschauer

Mehr zum Thema

Oberleitung beschädigt: Züge bei Hamburg-Hannover verspätet Der Fernverkehr der Deutschen Bahn hat wegen der Reparatur der Oberleitung auf der Strecke zwischen Hamburg und Hannover weiter mit Verspätungen zu kämpfen. Alle ICE- und IC-Züge verspäteten sich um etwa 25 Minuten, teilte die Deutsche Bahn am Freitag auf ihrer Website mit. Unter Hochdruck werde an der Beseitigung der Störung gearbeitet. Nach Angaben der Polizei stürzte am Donnerstagnachmittag ein etwa 40 Meter hoher Funkmast beim Aufbau auf die Gleise und beschädigte die Oberleitung. Der Mast wurde geborgen, verletzt wurde niemand. Der Bahnverkehr wurde über Rotenburg (Wümme) umgeleitet.

Sturmflut an Nordsee und Elbe: Fischmarkt überschwemmt Das windige Wetter und das Hochwasser in der Nordsee haben bereits in der Nacht für überschwemmte Ufer gesorgt. Noch mehr Wasser an Land wird an der Nordsee und der Elbe aber erst noch erwartet. Experten warnen vor einer Sturmflut.