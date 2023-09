Mehrere Unfälle auf Autobahn 2 bei Helmstedt und Magdeburg

Mehr zum Thema

Weniger Zwillinge und Drillinge in Sachsen-Anhalt geboren In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr weniger Zwillinge und Drillinge geboren worden als in den Vorjahren. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, gab es vergangenes Jahr 203 Mehrlingsgeburten, bei denen insgesamt 409 Kinder geboren wurden. Im Jahr 2021 waren es 415 Mehrlingskinder bei 206 Geburten und 2020 sogar 518 Kinder bei 255 Geburten.