Brennendes Klopapier in Hotel: Mutmaßlicher Täter gestellt Wegen einer brennenden Klopapierrolle mussten rund 50 Gäste mitten in der Nacht vorübergehend ein Hotel in Halle verlassen. Die Rolle sei in der Nacht zu Freitag auf einem WC im Keller entzündet worden, habe aber nichts weiter entflammt, sondern nur für Verrußungen gesorgt, teilte ein Sprecher der Polizei in Halle mit. Ein 29-jähriger Mann sei als mutmaßlicher Täter noch in dem Kellerbereich gestellt worden, hieß es. Zudem seien Sachbeschädigungen und ein Diebstahl entdeckt worden. Die Ermittlungen liefen, Strafanzeige sei gestellt.