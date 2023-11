Mehrere Schockanrufe: Rentnerin gibt Betrüger 100.000 Euro

Mehr zum Thema

Jugendliche mit Förderpreis für Engagement ausgezeichnet Schülerinnen und Schüler aus Malchin und Güstrow sowie ein Rostocker Sportverein sind für ihre völkerverbindenden Aktivitäten mit dem erstmals vergebenen Förderpreis für Junges Engagement in der Einen Welt geehrt worden. Das Eine-Welt-Landesnetzwerk in Mecklenburg-Vorpommern hatte die Auszeichnung im Rahmen der politischen Veranstaltungsreihe Weltwechsel ausgelobt. Die mit jeweils 500 Euro dotierten Preise wurden am Freitag in Schwerin verliehen.

Bund soll Hälfte der Unterbringung von Flüchtlingen zahlen Im Streit um die Finanzierung des Aufwandes für Flüchtlinge fordert Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vom Bund, die Hälfte der Unterbringungskosten zu übernehmen. Wir bleiben bei der Position: Bund und Länder müssen sich die Kosten für die Unterbringung vor Ort zur Hälfte teilen, sagte Schwesig am Freitag in Schwerin. Bisher steuert der Bund nach Angaben aus der Schweriner Staatskanzlei weniger bei. Am Montag soll das Thema bei einer Ministerpräsidenten-Konferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneut besprochen werden.