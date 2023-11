Mehrere Rinder sterben bei Feuer in Stall

Mehr zum Thema

Haushaltsurteil: Bei Migration und Bürgergeld sparen Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat nach dem Karlsruher Haushaltsurteil Einsparungen bei Wirtschaftsprojekten abgelehnt und Kürzungen beim Bürgergeld und im Bereich Migration gefordert. Mein Vorschlag ist, im Sozialen massiv reinzugehen, aber nicht auf Kosten der Rentner, sagte der Freie-Wähler-Politiker am Montagabend im ZDF-Heute Journal. Die Energie- und Wirtschaftsminister der Länder und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) waren am Montag zu Beratungen in Berlin über die Folgen des Haushaltsurteils zusammengekommen. Aiwanger ist Vorsitzender der Wirtschaftsministerkonferenz der Länder.

Spielwarenbranche hofft trotz Krisen auf Weihnachtsgeschäft Die Spielwarenbranche blickt trotz Krisenstimmung hoffnungsvoll auf das Weihnachtsgeschäft. Die Konsumzurückhaltung macht auch vor unserer Branche nicht halt, sagte Ulrich Brobeil vom Deutschen Verband der Spielwarenindustrie am Montag. Dieses Jahr sei zweifellos herausfordernd. Umsatzprognosen für das laufende Jahr und einen Ausblick auf 2024 wollen Hersteller und Händler heute auf einer Pressekonferenz in Nürnberg vorstellen.