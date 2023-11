Mehrere Millionen Euro Schaden nach Saunabrand

Mehr zum Thema

Schüsse auf Auto: Insasse leicht verletzt In der Nacht zum Freitag soll ein Mann in Wiesbaden auf ein mit mehreren Menschen besetztes Auto geschossen haben. Ein 29-jähriger Insasse des Wagens erlitt leichte Verletzungen durch Glassplitter, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Zeugen hatten den Angaben zufolge nahe einer Sportbar im Stadtteil Biebrich mehrere Schüsse gemeldet. Der mutmaßliche Täter wurde in der Nähe des Tatorts festgenommen. Der 41-Jährige habe Verletzungen gehabt und kam daher in ein Krankenhaus. Woher diese stammten, sei nicht bekannt. Die Hintergründe der Tat waren der Polizei zunächst unklar.

Linke freut sich über 100 Neumitglieder binnen einer Woche Die hessische Linke freut sich über eine Eintrittswelle. Seit dem Augsburger Bundesparteitag vor rund einer Woche habe es mehr als 100 Neueintritte gegeben, teilte die Partei am Freitag in Frankfurt mit. Nach den Worten eines Sprechers werde diese Summe in normalen Zeiten etwa innerhalb von vier Monaten erreicht. Der Knoten ist geplatzt, erklärten die Landesvorsitzenden Christiane Böhm und Jakob Migenda. Die Partei habe mit dem Augsburger Parteitag die richtigen Zeichen von Geschlossenheit, klaren Positionen und Erneuerung gesetzt.