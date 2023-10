Mehrere Hundert Teilnehmer bei Pro-Israel-Demo in Stuttgart

Mehrere Hundert Menschen haben in Stuttgart an einer Solidaritätsdemo für die Menschen in Israel teilgenommen. Viele von ihnen hatten Israel-Flaggen dabei. Die Veranstaltung am Samstag verlief nach Polizeiangaben zunächst friedlich. Die Organisatoren hatten zunächst mit mehr als Tausend Teilnehmern gerechnet, möglicherweise kamen wegen des zeitweise schlechten Wetters weniger Menschen. Der deutsche Zweig der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem hatte zu der Kundgebung aufgerufen.

Eine angemeldete Pro-Palästinensische Kundgebung in Stuttgart hatten die Veranstalter am Freitag wieder abgemeldet. Dennoch versammelte sich eine kleine Gruppe von Palästina-Unterstützern am Samstag in der Innenstadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Ihnen wurde ein neuer Versammlungsplatz zugewiesen.

Beim blutigen Überfall der islamistischen Hamas auf Israel vor einer Woche wurden mindestens 1300 Menschen getötet. Mehr als 150 Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt.