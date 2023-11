Mehrere Hundert Menschen bei Mahnwache gegen Antisemitismus

Mehr zum Thema

Deutsche U21 mit Sieg: Moukoko trifft beim 4:1 gegen Estland Die deutschen U21-Fußballer bleiben in der EM-Qualifikation weiter auf Kurs. Beim 4:1 (1:0) am Freitagabend in Paderborn gegen Estland bejubelte die Auswahl von Trainer Antonio Di Salvo den dritten Sieg im dritten Spiel. Damit hat das DFB-Team die Chance, gegen Polen am Dienstag (18 Uhr/ProSiebenMaxx) einen wichtigen Schritt Richtung Gruppensieg zu machen. Die Polen haben ein Spiel mehr absolviert und zwölf Zähler auf dem Konto.

Zuschauer spenden 20 Millionen Euro bei RTL-Spendenmarathon Beim 28. RTL-Spendenmarathon haben Zuschauer mehr als 20 Millionen Euro für bedürftige Kinder gespendet. Das sei ein fantastischer Erfolg, teilte RTL am Freitag mit. Gerade in diesen Zeiten danke ich jeder Spenderin und jedem Spender, die den RTL-Spendenmarathon unterstützt haben, ganz besonders, sagte Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender der Stiftung RTL - Wir helfen Kindern.