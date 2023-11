Mehrere Hundert Menschen bei Demonstrationen zum Gaza-Krieg

Der Gaza-Krieg hat am Sonntag erneut mehrere Hundert Demonstranten in Hessen mobilisiert. In Frankfurt zogen unter dem Aufruf Für die Freilassung aller von der Hamas am 7.10.23 entführten Personen nach Angaben der Polizei gut 200 Menschen vom Opernplatz in der Innenstadt bis zum Jüdischen Museum in der Nähe des Mains.

Dem Aufruf zu einer propalästinensischen Kundgebung in Fulda mit dem Titel: Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten folgten nach Schätzungen der Polizei in der Spitze etwa 350 Menschen. Zeitgleich versammelten sich einer Polizeisprecherin zufolge an anderem Ort in der osthessischen Stadt etwa 20 Menschen unter dem Titel: Frieden im Nahen Osten - Solidarität und Freundschaft mit Israel. Sowohl in Frankfurt als auch in Fulda verliefen die Veranstaltungen nach Angaben der Polizei bis zum Nachmittag friedlich.

In Fulda stellte die Polizei nach Angaben der Sprecherin bei der Pro-Palästina-Kundgebung eine Fahne sicher, die den Straftatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen erfüllt. Zudem hätten einige Teilnehmer Schals mit möglicherweise strafrechtlich relevanten Inhalten getragen. Derartige Verstöße und Verunglimpfungen eines Staates werden konsequent durch uns dokumentiert und geahndet, teilte die Polizei Osthessen auf der Plattform X (vormals Twitter) mit.