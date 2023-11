Mehrere Hundert Kilogramm Geisternetze vor Rügen geborgen

Aktivisten der Gesellschaft zur Rettung der Delphine haben nach eigenen Angaben an einer gesunkenen Fahrwassertonne vor Rügen in den vergangenen Wochen mehrere Hundert Kilogramm alte Fischernetze aus der Ostsee geholt. Diese sogenannten Geisternetze seien für die Meeresumwelt gefährlich, teilte die Gesellschaft aus München am Mittwoch mit. Fische, die sich darin verfingen, verendeten qualvoll.

Die Fahrwassertonne war den Angaben zufolge vor Jahren acht Kilometer vor Rügen gesunken. In der Folge verfingen sich immer mehr Geisternetze daran, wie es hieß. Das Knäuel an Netzen und Tauen wiege mehrere Tonnen. Unter anderem wegen der beengten Situation an der Tonne sei es nicht gelungen, alle Netze dort zu beseitigen. Die Aktion soll deshalb im Frühjahr fortgesetzt werden. Jetzt werde das Wetter zu rau.

Die Gesellschaft hat eigenen Angaben zufolge seit 2019 mehr als zehn Tonnen Geisternetze aus der Ostsee geborgen. Jährlich kämen allerdings etwa 10.000 Netze und Netzteile hinzu, schätzte ein Sprecher.