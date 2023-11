Mehrere Fälle von sexueller Belästigung im Raum Saarlouis

Mehr zum Thema

Black Friday und Cyber Monday: Warnung vor Fake-Shops Angesichts von Rabattaktionen wie dem Black Friday (24.11.) oder dem Cyber Monday (27.11.) haben die Verbraucherzentrale und das Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz vor Betrügern und konkret vor Fake-Shops im Onlinehandel gewarnt. Diese lockten gerade an Aktionstagen mit günstigen Preisen, lieferten dann aber nicht die versprochene Ware. Bezahlt werden muss laut Polizei oft per Vorkasse und auf ein ausländisches Konto. Danach warte man umsonst, die vermeintlichen Händler seien nicht erreichbar. Dabei werde zunehmend auch in sozialen Netzwerken mit unseriösen Angeboten geworben.

Land baut Simulationssystem für Hochwasser und Starkregen Kann mein Haus bei Starkregen oder Hochwasser unter Wasser stehen? Fragen wie diese soll den Menschen in Rheinland-Pfalz in einigen Jahren ein komplexes System beantworten können, das solche Wetterereignisse bis auf einzelne Gebäude genau simulieren kann.