Mehrere Durchsuchungen wegen Kinderpornografie-Verdachts

19-Jährige bei Auseinandersetzung mit Cuttermesser verletzt Einer 19-Jährigen ist in Oberfranken mit einem Cuttermesser ins Gesicht geschnitten worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am Mittwochnachmittag auf dem Vorplatz eines Supermarktes in Bamberg zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Personen. Den Angaben zufolge wurde die 19-Jährige von einem 25-Jährigen erst beleidigt und dann festgehalten. Ein weiterer Beteiligter soll ihr währenddessen mit einem Cuttermesser in die linke und rechte Wange geschnitten und sie so leicht verletzt haben.

Militärlaster fährt in Baustelle: 100.000 Euro Schaden Ein 54-Jähriger ist in Unterfranken mit einem Militärlaster in eine Baustelle gefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verursachte der Fahrer, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, bei dem Unfall am Mittwochabend im Landkreis Kitzingen einen Schaden in sechsstelliger Höhe.