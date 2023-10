Mehrere Drogenrazzien: Fünf Verdächtige aus NRW festgenommen

Mehr zum Thema

SPD fordert mehr Schubkraft für Wohnungsbaupolitik in NRW Die SPD-Opposition im Düsseldorfer Landtag hat mehr Engagement in der Wohnungspolitik in Nordrhein-Westfalen gefordert. Am Dienstag beschloss die Fraktion in Düsseldorf einen Antrag mit einer Vielzahl von Maßnahmen, die den Wohnungsbau vorantreiben sollen. Unter anderem fordert sie die Einrichtung einer Landesbaugesellschaft sowie ein Sofortprogramm, um Bauunternehmen vor drohender Insolvenz zu schützen und die Bautätigkeit in NRW wieder anzukurbeln.

RTL

Berlin will 138 Autobahnprojekte beschleunigen: 68 in NRW Die Berliner Ampel-Fraktionen wollen bundesweit 138 Autobahnprojekte beschleunigt umsetzen. Davon betrifft die Hälfte Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einem Änderungsantrag von SPD, Grünen und FDP zu einem Gesetzentwurf der Bundesregierung hervor, welcher der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die 68 Projekte in NRW sollen auf insgesamt zwölf Autobahnen umgesetzt werden. Sie betreffen Stauschwerpunkte und Engstellen. Konkret geht es vor allem um eine Erweiterung von Fahrstreifen.