Mehrere Brände in Hessen gelegt: Mann in Untersuchungshaft

Der Mann, der am Mittwoch in Südhessen und im Hochtaunuskreis mehrere Brände gelegt haben soll, ist in Untersuchungshaft genommen worden. Zu einem Tatmotiv habe er in der polizeilichen Vernehmung keine Angaben gemacht, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Freitag. Die Höhe des angerichteten Schadens könne bislang nicht beziffert werden.

Er soll zunächst an zwei Orten im Landkreis Darmstadt-Dieburg unter anderem eine Blitzersäule in Brand gesetzt sowie eine brennbare Flüssigkeit gegen eine Hauswand geschüttet und angezündet haben. Am selben Tag soll er in einem Pharmaunternehmen in Bad Homburg in mehreren Büros Feuer gelegt und Mitarbeiter bedroht haben.