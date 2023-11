Mehrere Autos stoßen auf A5 zusammen: 45.000 Euro Schaden

Beim Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Autobahn 5 ist ein geschätzter Schaden in Höhe von 45.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Unfall bei Appenweier im Ortenaukreis niemand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Mann habe am Samstagabend die Kontrolle über sein Auto verloren, als ein Wagen vor ihm stark abbremste. Der Mann bremste daraufhin ebenfalls und driftete über alle Fahrbahnen. Sein Auto stieß gegen die Mittelleitplanke und blieb auf der rechten Spur stehen.

Der Fahrer eines Kleintransporters, der hinter ihm fuhr, versuchte laut Polizei noch auszuweichen, stieß jedoch mit dem Auto des Mannes zusammen. Zudem prallte der Transporter gegen ein weiteres Auto auf der mittleren Spur. Die drei Spuren der Autobahn waren für die Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wurde über eine Raststätte mit Tankstelle umgeleitet.