Mehr Verfahren wegen sexueller Belästigung Minderjähriger

Verein zeigt Drohnenshow als Alternative zum Feuerwerk Mit einer Drohnenshow hat die Deutsche Umwelthilfe in Berlin eine aus ihrer Sicht sinnvolle Alternative zum Silvesterfeuerwerk vorgestellt. Am Montag stiegen vom Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark aus etwa 150 beleuchtete Drohnen in den dunklen Himmel und zeichneten dort in mehreren Farben unterschiedlichste Motive. Darunter waren Tiere, Blumen oder Sektgläser.