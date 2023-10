Mehr Verdachtsfälle auf Kindeswohlgefährdung

Mehr zum Thema

Fußgängerin von Autofahrerin angefahren und schwer verletzt Eine Frau hat auf Rügen mit ihrem Auto eine Fußgängerin angefahren und sie dabei schwer verletzt. Die 66-jährige Autofahrerin sei am Montagnachmittag in Sassnitz vom Gelände einer Tankstelle auf die Bundesstraße 96 gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei habe sie die 72 Jahre alte Fußgängerin übersehen, die gerade die B96 in Richtung Tankstelle überquerte. Die Verletzte wurde nach dem Zusammenstoß stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.