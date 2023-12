Mehr Unterstützung für Frauen und Mädchen mit Behinderung

Mehr zum Thema

Katholische Hilfsaktion für Geflüchtete aus Lateinamerika Mit Glockengeläut und einem Gottesdienst im Dom ist in Erfurt die bundesweite Weihnachtsaktion des katholischen Lateinamerika-Hilfswerks Adveniat eröffnet worden. Die Spendenaktion nimmt in diesem Jahr besonders Geflüchtete aus Lateinamerika in den Fokus. Das Motto lautet Flucht trennt. Hilfe verbindet. Die Kollekte in den Weihnachtsgottesdiensten am 24. und 25. Dezember in allen katholischen Kirchen Deutschlands ist für die Aktion von Adveniat bestimmt.

Jena: Aufgedrehter Wasserhahn führt zu hohem Schaden an Uni Mehrere Stockwerke betroffen: Ein über längere Zeit aufgedrehter Wasserhahn hat an der Uni in Jena zu Sachschäden in Höhe von mehr als einer Million Euro geführt. Ein unbekannter Täter habe einen Wasserhahn im Hörsaal des Instituts für Festkörperphysik augenscheinlich absichtlich aufgedreht gelassen, teilte die Polizei am Sonntag mit.