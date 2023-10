Mehr Unterstützung bei Betreuung von Flüchtlingen

Mehr zum Thema

Palästina-Demonstration verboten - Veranstalter: Rassismus Nach dem Verbot palästinensischer Unterstützer-Demonstrationen in Berlin haben Veranstalter der Polizei Rassismus vorgeworfen und juristische Schritte angekündigt. Die für diesen Mittwoch in Neukölln angemeldete Demonstration sei von der Polizei mit rassistischer Begründung untersagt worden, schrieb die Initiative Palästina Kampagne im Internet. Die angeblichen Aktionen einer Minderheit würden benutzt, um einer ganzen Gemeinschaft das Recht auf freie Meinungsäußerung zu verweigern, hieß es in einer Mitteilung. Das Verbot der Polizei verstoße gegen das Grundgesetz. Wir werden rechtliche Schritte einleiten, um unsere Rechte in Zukunft durchzusetzen.

Antisemitische Schmierereien an Überresten Berliner Mauer Unbekannte haben Überreste der Berliner Mauer mit antisemitischen Parolen und Hakenkreuzen beschmiert. Der Schriftzug Kill Juden und fünf Hakenkreuze wurden am Dienstagnachmittag an dem ehemaligen Mauerteil an der East Side Gallery entdeckt, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beamte haben die Schmierereien zunächst überklebt. Der Staatsschutz im Landeskriminalamt ermittelt wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Verwendens von Symbolen verfassungswidriger Organisationen.