Mehr Unternehmensinsolvenzen im Gast- und Baugewerbe

Kürzungspläne bei Freiwilligendiensten: Kahlschlag-Furcht In Sachsen-Anhalt wächst angesichts der Sparpläne der Bundesregierung bei den Freiwilligendiensten die Sorge vor einem Kahlschlag. Kürzungen bei den Freiwilligendiensten seien kontraproduktiv, sagte Sozialstaatssekretärin Susi Möbbeck der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Sachsen-Anhalt setze auf ihre Rücknahme im parlamentarischen Verfahren. Am Donnerstag soll der Haushaltsausschuss des Bundestages final über die Sparpläne entscheiden.

Warnstreiks im öffentlichen Dienst am Mittwoch Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind den Angaben zufolge zahlreiche Landesdienststellen und Hochschulen in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben eines Gewerkschaftssekretärs sind mehrere tausend Tarifbeschäftigte im ganzen Land zum Streik aufgerufen. Schwerpunkte seien vor allem die Städte Magdeburg und Halle.

