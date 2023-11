Mehr Studierende aus Drittländern an märkischen Hochschulen

Mehr zum Thema

Prozess nach Tod von Fünfjähriger in Berlin: Urteil erwartet Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines fünfjährigen Mädchens will das Berliner Landgericht heute (13.30 Uhr) ein Urteil verkünden. Angeklagt ist ein 20-jähriger Bekannter der Familie des getöteten Kindes, der ab und zu auf die Fünfjährige und deren Geschwister aufgepasst hatte. Er soll am Nachmittag des 21. Februar 2023 im Bürgerpark Pankow sieben Mal auf das Kind eingestochen haben. Das Mädchen starb wenig später in einem Krankenhaus.

Weihnachtsmann eröffnet Wunschzettel-Filiale in Himmelpfort Knapp sechs Wochen vor Heiligabend will der Weihnachtsmann heute (11.00 Uhr) im brandenburgischen Himmelpfort seine Wunschzettel-Filiale wieder eröffnen. Der Heilige Mann mit dem Rauschebart reist nach Angaben der Deutschen Post mit eigenem Chauffeur und umweltfreundlich mit einem Elektro-Transporter an. Vor der Filiale in Himmelpfort wollen Erst- und Zweitklässler der Grundschule Bredereiche den Weihnachtsmann empfangen.