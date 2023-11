Mehr Solarenergie: Landtag beschließt Gesetzesnovelle

Mehr zum Thema

Flucht wird Landtagsthema: FDP will Regierung befragen Ein während eines bewachten Ausgangs geflohener verurteilter Mörder wird nun auch die Landespolitik in Stuttgart beschäftigen. Die FDP-Landtagsfraktion will nach eigenen Angaben am Mittwoch (ab 14.30 Uhr) die Regierung im Landtag zu den Umständen der Flucht befragen. Unter anderem müsse geklärt werden, wie der Mann, der in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) in Haft war und dann während eines bewachten Ausflugs entkam, seine elektronische Fußfessel so schnell öffnen konnte, sagte der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung (Kreis Karlsruhe) am Dienstag in Stuttgart.