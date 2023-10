Mehr Sachleistungen für Asylbewerber? Landkreise skeptisch

Mehr zum Thema

Chemnitz gelingt erster Auswärtssieg: 86:81 in Braunschweig Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore behielten am Sonntag bei den Basketball Löwen Braunschweig mit 86:81 (46:37) die Oberhand und fügten den bis dahin ungeschlagenen Niedersachsen die erste Saisonniederlage zu. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Kaza-Kajami-Keane (23), Kevin Yebo (19), De André Lansdowne (13) und Aher Uguak (12). Für die Braunschweiger erzielten Nicholas Tischler (18), T.J. Crockett (17), Jilson Bango (13), Ferdinand Zylka und Barra Njie (je 11) die meisten Punkte.

Tigerdame Cindy im Bergzoo in Halle eingeschläfert Die Tigerdame Cindy ist am Montag im Bergzoo Halle eingeschläfert worden. Bei der einundzwanzigjährigen malaysischen Tigerin setzte am Morgen Nierenversagen ein, wie ein Sprecher des Zoos mitteilte. Cindys Gesundheitszustand habe sich am Wochenende deutlich verschlechtert, nach einer erneuten Untersuchung und Begutachtung sei daher gemeinsam beschlossen worden, das Tier zu erlösen. Das Weibchen in Halle war nach Angaben des Zoos die letzte Vertreterin dieser Unterart des Tigers in einem deutschen Zoo.