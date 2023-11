Mehr psychische Erkrankungen bei älteren Beschäftigten

Mehr zum Thema

Rechnungshof empfiehlt Auflösung der Wohnraumversorgung Der Landesrechnungshof hält die Arbeit der Wohnraumversorgung Berlin (WVB) für wenig effizient und empfiehlt ihre Auflösung. Die 2016 geschaffene Anstalt hat den Auftrag, politische Leitlinien für die sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen zu entwickeln, damit diese ihre Aufgaben effizienter erfüllen können. Diesen Auftrag habe sie jedoch nicht erfüllt, teilte der Landesrechnungshof mit, der am Donnerstag seinen aktuellen Jahresbericht 2023 an das Landesparlament und den Senat übergeben hat.

Landesrechnungshof warnt vor Schieflage beim Haushalt Der Landesrechnungshof hat vor einer drohenden Schieflage des Berliner Haushalts gewarnt. Kritisch sieht er nicht zuletzt die Pläne der schwarz-roten Koalition, Rücklagen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro im laufenden Jahr und von 4,6 Milliarden Euro in 2024/2025 zu verbrauchen, wie aus dem Jahresbericht 2023 hervorgeht, den der Rechnungshof am Donnerstagvormittag an Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld (CDU) übergeben hat.