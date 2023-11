Mehr Personenzüge durch den Gotthard-Tunnel geplant

Mehr zum Thema

Dressur: Werth bei Weltcup-Turnier auf Platz eins Isabell Werth hat beim Weltcup-Reitturnier in Stuttgart die erste wichtige Dressurprüfung gewonnen. Die siebenmalige Olympiasiegerin aus Rheinberg setzte sich am Freitag im Grand Prix mit ihrem Pferd Emilio durch. Die 54-Jährige erhielt für ihren Ritt 76,109 Prozent und lag damit vor der Dänin Nanna Skodborg Merrald, die Don Olymbrio (75,587) ritt. Für das zweitbeste deutsche Ergebnis sorgte Raphael Netz aus Tuntenhausen, der mit Great Escape (72,587) auf Platz fünf kam.