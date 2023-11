Mehr Lehrstellen und weniger Bewerber in Thüringen

Mehr zum Thema

95-jährige Pianistin spielt kostenloses Konzert in Weimar Die 95 Jahre alte mehrfach ausgezeichnete Pianistin Lidia Grychtolowna wird in Weimar ein Konzert geben. Die Grande Dame des Pianos spiele am 16. November unter anderem Werke der Komponisten Frédéric Chopin, Franz Schubert und Johannes Brahms, teilte die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar am Donnerstag mit. Der Eintritt zum Konzert sei frei.

Personalräte: Öffentlichen Dienst digital entscheiden Die Personalräte im öffentlichen Dienst in Thüringen können auch künftig per elektronischer Abstimmung oder Telefon- und Videokonferenz entscheiden. Das sieht eine Änderung des Personalvertretungsgesetzes vor, das der Landtag am Donnerstag mit den Stimmen von Linke, SPD und Grünen in Erfurt beschloss. Der Landtag regelte damit gesetzlich eine Lösung, die eigentlich seit 2020 als Übergangsvariante für die Corona-Zeit befristet gelten sollte. Zugelassen sind damit auch weiterhin Beschlüsse im sogenannten Umlaufverfahren.

