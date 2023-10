Mehr Insolvenzen in NRW

Mehr zum Thema

Ulrich Wickert kritisiert Schließung von Goethe-Instituten Der frühere Tagesthemen-Moderator Ulrich Wickert (80) hat die angekündigte Schließung von drei Goethe-Instituten in Frankreich kritisiert. In Bordeaux, Lille und Straßburg ist das Entsetzen groß, sagte der frühere Leiter des Pariser ARD-Studios dem Kölner Stadt-Anzeiger (Mittwoch). Sie ahnen gar nicht, wie entsetzt auch die französischen Kulturschaffenden über die Schließung der Goethe-Institute sind. Damit zeigt unsere grüne Außenministerin ja, dass man gegenüber den Franzosen überhaupt keine Rücksicht nehmen will. Das ohnehin gestörte Grundvertrauen werde dadurch noch weiter belastet.