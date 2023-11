Mehr Haushalte in Thüringen beziehen Wohngeld

Mehr Haushalte als ein Jahr zuvor haben in Thüringen im Jahr 2022 Wohngeld bezogen. Der Anteil der Wohngeldhaushalte an allen Privathaushalten stieg damit von 1,8 Prozent im Jahre 2021 auf 2,1 Prozent an, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Freitag mitteilte. Das ergab eine Auswertung des Mikrozensus von 2022.

Am Ende des Vorjahres bezogen 22.450 Thüringer Haushalte Wohngeld. Das waren 3390 Haushalte bzw. 17,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche monatliche Wohngeldanspruch betrug demnach 2022 145 Euro.