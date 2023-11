Auch die Mieter werden in die Pflicht genommen und müssen das unterschreiben: „Häusliche Gewalt ist nicht zu tolerieren. Ich habe verstanden, dass ich im Fall häuslicher Gewalt die Möglichkeit habe, Hilfe zu erhalten. Die Beratungsstelle SkF – Frauentreffpunkt steht mir dafür kostenlos und vertraulich zur Verfügung.“

Und nicht nur in Mietverträgen soll für das Thema sensibilisiert werden. „Wir lassen auch Flyer in den Hausfluren aufhängen. Neben Notrufnummern und Störungsdiensten findet man so auch gleich Informationen, wer im Falle häuslicher Gewalt kontaktiert werden kann“, so Danschke.

