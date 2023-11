Mehr Grünanlagen in Städten in Baden-Württemberg

Mehr zum Thema

Gedenken für im Dienst verstorbene Polizeibeamte Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat die zunehmende Gewalt gegen Polizisten scharf verurteilt. Strobl sagte am Freitag in Stuttgart vor einer Gedenkfeier für die im Dienst verstorbenen Beamten: Die Hemmschwelle, auch mit körperlicher Gewalt gegen diejenigen vorzugehen, die den Schutz unseres Staates und der Menschen, die hier leben, gewährleisten, wird leider immer geringer. Das gebe ihm sehr zu denken. Man werde es nicht akzeptieren, und er erinnere jeden und jede noch einmal daran, dass in jeder Uniform auch ein Mensch stecke.

Brand in Werkstatthalle: Ein Mitarbeiter im Krankenhaus In einer Werkstatthalle in Kehl (Ortenaukreis) ist am Freitagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Mitarbeiter vermutlich Rauch eingeatmet und sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen. Durch den Einsatz sei zudem der Schienenverkehr, der in der Nähe des Brandorts vorbeiläuft, stillgelegt worden.