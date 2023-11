Mehr Geld für Mitarbeiter der Yorck-Kinos

Mehr zum Thema

Nach Dauerregen: Wintereinbruch in Berlin und Brandenburg Nach reichlich Regen wird es im Laufe des Dienstags in Berlin und Brandenburg deutlich winterlicher. In den Morgenstunden klingt der Dauerregen in den mittleren und südlichen Landesteilen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vom Havelland und Fläming bis zur Neiße sind bis zum Morgen etwa 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden gefallen.

Hetze in Facebook-Gruppen: Umwelthilfe klagt gegen Meta Das Landgericht Berlin befasst sich heute (12.00 Uhr) mit einer Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen den US-Internetriesen Meta. Hintergrund sind Gewalt- und Morddrohungen in öffentlichen Facebook-Gruppen. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch verlangt vom Facebook-Mutterkonzern die Schließung bestimmter Gruppen und versucht dies mit einer Musterklage durchzusetzen. Nach Angaben von Resch erleben er selbst sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit Jahren massive Anfeindungen und Beleidigungen, die inzwischen in Gewaltaufrufen und Gewaltfantasien gipfelten.