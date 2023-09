Mehr Geld für Beschäftigte der Energiewirtschaft

Mehr zum Thema

Salmonellengefahr in Knackwurst von Landfleischerei Möhra Wegen einer möglichen Salmonellengefahr gibt es eine Warnung vor dem Verzehr von Knackwurst Halb & Halb der Landfleischerei Möhra. Die Knackwurst bestehe aus Schweine- und Rindfleisch, heißt es auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de von Donnerstag. Die Wurst, die nur in Thüringen vertrieben werde, sei unverpackt und mit gelbem Clip und grünem Band versehen. Die Landfleischerei gehört demnach zur Agrargenossenschaft Moorgrund in Bad Salzungen.

Thüringen will Regelung zum regionalen Teilen von Energie Thüringen setzt sich für ein neues Modell ein, bei dem regional erzeugte Energie geteilt werden kann. Ein Antrag zum Energy Sharing sei bei der Konferenz der Energieminister am Donnerstag in Wernigerode behandelt worden, teilte das Thüringer Ministerium mit. Ziel sei, dass Gemeinschaften, die Energie mit Wind, Sonne oder Biomasse erzeugen, diese im Umkreis von beispielsweise 25 Kilometern selbst verbrauchen können. Die aktuelle Rechtslage mache die Weiterleitung oder den Handel von Strom mit den Nachbarn oder anderen Dritten direkt vor Ort weitestgehend unmöglich, so das Ministerium.