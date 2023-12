Mehr Firmenpleiten in Sachsen im Jahr 2023

Mehr zum Thema

10.000 Unterschriften für Volksantrag auf Bildungsurlaub Für den Volksantrag auf fünf Tage Bildungsurlaub im Jahr in Sachsen sind nach Angaben der Organisatoren bislang 10.000 Unterschriften eingegangen. Mehr als 60.000 Bögen für den Antrag seien noch im Umlauf, teilte Christian Dahms, stellvertretende Vertrauensperson des Volksantrags und Generalsekretär des Landessportbundes Sachsen, am Montag in Dresden mit. Auch in Sachsen ist die Zeit für ein Bildungsfreistellungsgesetz reif. Ehrenamt und freiwilliges Engagement funktionieren ohne Weiterbildung und Qualifizierung nicht. Mit fünf Tagen bezahlter Freistellung würden Ehrenamtler Wertschätzung und eine konkrete Unterstützung erfahren.

Zweimillionster Porsche „made in Leipzig“ vom Band gerollt Im Leipziger Werk des Stuttgarter Autoherstellers Porsche ist der zweimillionste Porsche vom Band gerollt. Ein Umbau des Werks soll in Zukunft für noch mehr Vielfalt sorgen.