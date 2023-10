Mehr Energie erzeugen als verbrauchen

Mehr zum Thema

Feuer in Naumburg: Keine Hinweise auf Brandstiftung Nach einem Großbrand im nordhessischen Naumburg (Landkreis Kassel) gibt es bislang keine Hinweise auf Brandstiftung. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Kasseler Kriminalbeamte hätten mit Brandermittlern des Hessischen Landeskriminalamtes die Brandstelle am Vormittag aufgesucht und die Ermittlungen fortgesetzt, hieß es. Ihren Angaben zufolge hätten sich bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung ergeben. Gleichwohl ließ sich die genaue Brandursache aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr zweifelsfrei feststellen.

Autofahrerin mit 56 Stundenkilometern zu viel unterwegs Mit 56 Kilometern pro Stunde über dem erlaubtem Tempolimit ist eine Autofahrerin über eine Bundesstraße bei Dieburg gerast. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 45-Jährige mit ihrem Wagen mit Tempo 136 bei erlaubten 80 Stundenkilometern von einer Streife am Montag gemessen worden. Die Beamten hielten die Frau daraufhin an. Sie erhält nun einen Monat Fahrverbot, einen Punkt im Fahreignungsregister sowie ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro.