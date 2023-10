Mehr Einschränkungen für deutsche Ostseefischer möglich

Mehr zum Thema

Katastrophenalarm wegen Hochwasser an Ostseeküste ausgelöst Wegen des Hochwassers an der Ostseeküste ist im Kreis Rendsburg-Eckernförde am Freitagabend der Katastrophenalarm ausgelöst worden. Das Hochwasser sei dort an mehreren Orten an der Ostsee bereits über die Ufer getreten, wie der Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde mitteilte. Derzeit seien 450 Einsatzkräfte im Einsatz, um Sandsäcke mit Sand zu füllen.