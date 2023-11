Mehr Corona- und Influenza-Fälle in Sachsen-Anhalt gemeldet

Mehr zum Thema

Tote Person bei Explosion in Haus in Halberstadt Halberstadt - Bei einer Explosion in einem unbewohnten, im Bau befindlichen Haus in Halberstadt in Sachsen-Anhalt ist ein Mensch getötet worden. Zwei weitere Menschen wurden dabei am Donnerstagmorgen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der betroffene Bereich in der Stadt wurde für den Verkehr gesperrt. Der Einsatz der Polizei läuft. Die Explosion ereignete sich den Angaben zufolge gegen 9.20 Uhr.

NordLB kommt voran: Gewinnsprung in ersten neun Monaten Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) setzt ihren Erholungskurs fort. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres hat die Bank ihren Vorsteuergewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verachtfacht - auf 253 Millionen Euro, wie die Landesbank von Niedersachsen und Sachsen-Anhalt am Donnerstag in Hannover mitteilte. Unterm Strich verdiente das lange schwächelnde Institut 195 Millionen Euro, gut fünfmal so viel wie vor einem Jahr.