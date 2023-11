Mehr Atemwegserkrankungen in Sachsen-Anhalt

Mehr zum Thema

„Welcome Center“ an Magdeburger Uni wird teurer Das neue Welcome Center auf dem Campus der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg wird teurer als geplant. Der Finanzausschuss des Landtags hat am Freitag zusätzlichen Ausgaben in Höhe rund 5,4 Millionen Euro zugestimmt, wie die Abgeordneten Kristin Heiß (Linke) und Olaf Meister (Grüne) bestätigten.