Mehr Arbeitslose: Unternehmen suchen weniger Personal

Über 60 Hinweise zu Tötungsdelikt in Unterfranken von 1986 Im Fall einer vor mehr als 37 Jahren in Unterfranken getöteten Frau sind nach einer Fernsehsendung mehr als 60 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Diese werden nun von den Ermittlern geprüft und bewertet, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag in Würzburg mitteilte.