Mehr als „pink und blond“: Expertin bemisst Wert von Barbies

Mehr zum Thema

Mehrere Verletzte nach Verpuffung auf Campingplatz Bei einer Verpuffung auf einem Campingplatz in Oberbayern sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, kam es gegen 11.00 Uhr zu der Verpuffung in einer fest auf dem Campingplatz in Taufkirchen an der Vils (Landkreis Erding) installierten Wohneinheit.