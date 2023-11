Mehr als 80 Reifen: Berlinerin stellt Hula-Hoop-Rekord auf

Mehr zum Thema

Drei mutmaßliche Drogendealer nach Durchsuchungen in U-Haft Drei Männer haben in Dresden und Berlin mutmaßlich mit einer großen Menge Drogen gehandelt und sind von der Polizei am Mittwoch festgenommen worden. Im Zuge der Ermittlungen gegen die 34, 43 und 44 Jahre alten Verdächtigen wurden mehrere Wohnungen durchsucht, wie das Landeskriminalamt Sachsen am Donnerstag mitteilte. Alle drei sitzen laut Landeskriminalamt in Untersuchungshaft.