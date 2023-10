Mehr als 80 Jugendliche beim Projekt „Sachsensommer“

Mehr zum Thema

Stadt Dresden erwirbt von Vonovia gut 1200 Wohnungen Dresden kauft dem Immobilienunternehmen Vonovia 1213 Wohnungen ab. Neue Eigentümerin soll die städtische Wohnungsgesellschaft WiD Wohnen in Dresden GmbH & Co werden, teilte die Kommune am Freitag mit. Voraussetzung für den Vollzug des Kaufvertrages sei die Zustimmung des Dresdner Stadtrates. Für die Mieterinnen und Mieter würden sich keine Veränderungen ergeben, weder bei Mieten noch bei Kündigungsfristen, hieß es. Vonovia bleibe wesentlicher Teil der Dresdner Stadtgesellschaft. Von dem Verkauf sind Wohnungen in den Stadtteilen Prohlis und Neustadt betroffen.