Mehr als 400.000 Studierende zum Wintersemester-Beginn

Zwei Wochen nach dem Start an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften hat das Wintersemester in Bayern nun auch an den Universitäten begonnen. Nach Angaben von Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) gibt es rund 404.000 Studierende. Das sei Rekordniveau, ähnlich wie schon im Vorjahr, als es rund 400.000 waren, sagte Blume am Montag zum Vorlesungsbeginn an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Unter den Studentinnen und Studenten im Freistaat sind rund 67.500 Erstsemester, gut 2000 mehr als im vergangenen Herbst.

Unsere Gesellschaft braucht geniale Erfinder genauso wie große Erklärer. In Zeiten wie diesen brauchen wir wissbegierige junge Menschen, die Lust haben anzupacken und die Welt nach Ihren Vorstellungen zu gestalten, gab Blume den Studienanfängern mit auf den Weg. Sieben Millionen Euro investiert der Freistaat dieses Jahr nach Angaben Blumes in Forschung und Lehre, in allen Disziplinen.

Bayernweit gibt es 86 Hochschulstandorte, darunter 10 Universitäten, 17 Hochschulen für angewandte Wissenschaften und 6 Kunsthochschulen. Noch nie gab es so viele Hochschulstandorte im Freistaat wie heute, hob Blume hervor.