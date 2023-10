Mehr als 360 Straftaten nach Terrorangriff in Israel

Mehr zum Thema

Verwaltung: Angeblicher Fragebogen zu Hamas ist „Fake-News“ Die Berliner Bildungsverwaltung hat Meldungen über einen angeblichen Fragebogen zur Terrororganisation Hamas an einer Berliner Grundschule als Fake-News zurückgewiesen. Das ist eine Falschmeldung, sagte ein Sprecher am Mittwoch auf dpa-Anfrage. Die Lehrkräfte der Schule haben ein solches Arbeitspapier nicht im Unterricht verwendet. Es würde auch nicht den Standards der Schule entsprechen.

Neues Schulgesetz: Schnellere Reaktion auf Rechtsextremismus Der Brandbrief von zwei Lehrkräften im Spreewald über rechtsextreme Vorfälle an ihrer Schule schreckte im Frühjahr die Brandenburger Politik auf. Per Gesetz sollen die Schulen verpflichtet werden, solche Vorfälle sofort zu melden.